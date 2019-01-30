  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان خبر داد

دستگیری ۲ زندانی فراری در لردگان

دستگیری ۲ زندانی فراری در لردگان

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: در عملیات ماموران بخش رودشت لردگان دو زندانی فراری دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: طی تحقیقات دقیق، مشخص شد مجرمان هرکدام دارای احکام جلب از سایر استان ها مثل استان اصفهان و شیراز و شهرستان لردگان بوده و همچنین دارای محکومیت حبس و سوابق کیفری، پرونده های متعدد با عنوان ضرب و شتم، سرقت، انشعاب غیر مجاز، درگیری مسلحانه و کلاهبرداری های مالی جمعا حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان هستند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با کسب مجوز قضائی در عملیات ضربتی هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان پس از سیر مراحل قضایی جهت تحمل دوران محکومیت خود تحویل زندان  شدند.

کد مطلب 4528637

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها