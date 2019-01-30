دستگیری ۲ زندانی فراری در لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سیروس میرزائی گفت: طی تحقیقات دقیق، مشخص شد مجرمان هرکدام دارای احکام جلب از سایر استان ها مثل استان اصفهان و شیراز و شهرستان لردگان بوده و همچنین دارای محکومیت حبس و سوابق کیفری، پرونده های متعدد با عنوان ضرب و شتم، سرقت، انشعاب غیر مجاز، درگیری مسلحانه و کلاهبرداری های مالی جمعا حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان هستند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با کسب مجوز قضائی در عملیات ضربتی هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی گفت: متهمان پس از سیر مراحل قضایی جهت تحمل دوران محکومیت خود تحویل زندان شدند.