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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

۶ پروژه گازرسانی در استان سمنان افتتاح می‌شود/ کلنگ‌زنی ۳ طرح

۶ پروژه گازرسانی در استان سمنان افتتاح می‌شود/ کلنگ‌زنی ۳ طرح

سمنان - مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان بابیان این‌که در ایام‌الله دهه فجر ۹۷ شش پروژه گازرسانی در سطح استان افتتاح می‌شود، گفت: کلنگ سه طرح دیگر نیز در این ایام به زمین می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا شریفی نژاد در نشست خبری ظهر چهارشنبه خود باهدف تشریح عملکرد شرکت گاز در دهه فجر، به میزبانی این شرکت در سمنان ضمن بیان اینکه پروژه‌های گازرسانی به شش روستای شهرستان‌های سمنان، شاهرود و میامی در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد، بیان کرد: سه طرح دیگر در شهرهای شاهرود و سمنان نیز کلنگ زنی می‌شود.

وی بابیان اینکه برای این ۹ پروژه قابل‌افتتاح و کلنگ زنی مجموعاً ۱۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان هزینه شده است، ابراز کرد: گازرسانی روستایی یکی از اولویت این طرح‌ها در سطح استان سمنان محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان بابیان اینکه یکی از پروژه‌های گازرسانی قابل‌افتتاح در دهه فجر طرح گازرسانی روستاهای عباس‌آباد و چشمه سفید است، تأکید کرد: در کنار روستاهای مذکور، با بهره‌برداری از سایر پروژه گازرسانی به روستاهای باقی‌مانده جنوب بیارجمند، خوشبختانه چهار روستای یزد، دزیان، گیر و قلعه بالا در شاهرود از نعمت گاز طبیعی برخوردار می‌شوند.

شریفی نژاد بابیان اینکه تمام ۲۱ نقطه شهری و ۲۴۰ روستای استان سمنان از نعمت گاز برخوردار هستند، بیان کرد: تمام شهرک‌های صنعتی استان امروز از نعمت گاز برخوردار هستند که می‌توانند در راستای تولید و ارتقای اقتصادی مفید واقع شوند.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی خوشبختانه پیشرفت‌های چشم‌گیر در حوزه گازرسانی روستایی و شهری در سطح استان سمنان صورت گرفته است.

کد مطلب 4528638

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