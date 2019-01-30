تخصیص ۵۶۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی به استان/احصای۹اولویت پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از پژوهشگران و فعالین هفته پژوهش استان، افزود: در قانون بودجه ۹۷، این ۵۶۰ میلیون تومان تجمیع شده و در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه قرار گرفت.

نوروزی با اشاره به اینکه دیگر قرار نیست هر دستگاهی یک درصد سهم خود را به پژوهش خود اختصاص دهد، ابراز داشت: جلوگیری از ریز شدن اعتبارات و اجرای چند طرح خوب از خروجی های این اقدام است.

نوروزی با بیان اینکه در طی سال برای کسری اعتبارات هزینه ای اعدادی به استان ابلاغ می شود، گفت: مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان با ابلاغ های جدید تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

وی اعتبارات پژوهشی سال گذشته را ۶۲۷ میلیون تومان دانست.

نوروزی از تشکیل چندین کارگروه و احصای ۹ اولویت پژوهشی در استان خبر داد و بیان داشت: محور بندی در این حوزه ها مشخص و در شورای برنامه ریزی و توسعه تصویب شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، تصریح کرد: برای هرکدام از اولویت ها یک دستگاه تعریف شد و در حال حاضر برای ۹ ‌محور پژوهشی، ۹۹ پروپوزال وصول شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: کمیته داوران با هماهنگی دانشگاه، استانداری و سازمان مدیریت مرحله داوری پروپوزال ها را انجام می دهند و طی روزهای آینده پروپوزال های ارزیابی شده در یک کمیته منتخب ارزیابی نهایی می شوند.

وی افزرد: همچنین پروپوزال های برتر کد رهگیری را از سامانه دریافت کرده و به قرارداد پژوهشی منتج می شود.