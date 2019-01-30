رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص چهارمحال و بختیاری انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخابات هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا به ریاست مدیرکل ورزش و جوانان استان و با حضور ۱۳ نفر از اعضای مجمع در سالن جلسات این اداره کل برگزار و در نهایت تنها کاندید این مجمع با کسب هر ۱۳ رای به عنوان رئیس هیئت بیمران خاص انتخاب شد.

محترم مردانیان به مدت چهار سال دیگر سکان دار هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا چهارمحال وبختیاری شد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در این مجمع با اشاره به اینکه ۶۰ ورزشکار سازمان یافته در این هیئت وجود دارد، تاکید کرد: اقدامات فرهنگی و یاری خواستن از دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط برای افزایش تعداد ورزشکاران بیمه شده هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا انجام شود.

حمید کریمی افزود: با تنوع رشته ای به خصوص درباره ی رشته های که به سلامتی افراد تحت پوشش این هیئت کمک می کند می توان ورزشکاران بیشتری را جذب هیئت کرد.

کریمی با بیان اینکه گسترش ورزش همگانی برای این اداره کل از اهمیت بالای برخوردار است، بیان کرد: ورزش قهرمانی می تواند یک عامل روحیه بخش برای ورزشکاران بیماران خاص و پیوند اعضا باشد.

وی اعتبارات موجود این اداره کل را محدود دانست و افزود: با جذب حامیان مالی و دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله علوم پزشکی امکان افزایش بودجه هیئت وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری آموزش، استعدادیابی، انضباط مالی و شناسایی ورزشکاران را از دیگر موارد قابل توجه هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا عنوان کرد.