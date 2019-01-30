توسعه استان بدون توجه به توسعه نیروی انسانی رقم نمی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عریان ظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از پژوهشگران استان، افزود: دانشگاه های استان ظرفیت مناسبی برای حل مشکلات استان دارند و توجه به چنین ظرفیتی ما را برای توسل به خارج از استان بی نیاز می کند.

عریان به اشتغال به تحصیل ۴۰ هزار دانشجو با فعالیت ۹۰۰ هیات علمی در دانشگاه های استان اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین ۳۰ دوره دکتری در دانشگاه های استان فعال است.

عریان با اشاره به اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه، عنوان داشت: در حول این محور برنامه ریزی هایی انجام شده و بازدید دانشجویان از بخش های مختلف صنعت و بازدید صنعتگران از ظرفیت های علمی، آزمایشگاهی و دانشگاهی را داشتیم.

عریان تصریح کرد: با حصول و بالفعل سازی ظرفیت ها، تحقق ارزش افزوده منتج به توسعه متوازن را خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه یاسوج به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش در استان اشاره کرد و عنوان داشت: خروجی های مختلفی در حوزه نمایشگاه داشتیم و پنل های تخصصی نیز در استان فعال شد.

وی افزود: همچنین اجرای برنامه های هفته پژوهش در شهرستان های دیگر و به ویژه در شهرستان گچساران و چرام را داشتیم.

عریان با اشاره به معرفی غرفه های برتر نمایشگاه هفته پژوهش، گفت: سه غرفه برتر این نمایشگاه نیز مشخص شده است.