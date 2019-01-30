درگیری شدید نظامیان سعودی و اماراتی در «تعز» یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برخی منابع از درگیری های شدید میان سعودی ها و اماراتی ها در منطقه المرور در تعز در جنوب یمن خبر دادند.

گفتنی است که با توجه به تحولات جنوب یمن که بیانگر تشدید اختلافات بین عربستان و امارات است، کشمکش بین دو کشور بر سر نفوذ در یمن بالا گرفته است.

هر کدام از کشورهای عربستان و امارات در یمن به دنبال حذف دیگری است.

این درحالی است که طرفین توافق کرده بودند که در جریان جنگ افروزی علیه یمن در خصوص قلمروی نفوذ خود در یمن با یکدیگر همکاری داشته باشند.

در چارچوب این توافق ضمنی، عربستان سعودی به دنبال سیطره بر شمال یمن تا صنعا بوده است و امارات متحده عربی از افراد وابسته به ائتلاف در استان‌های جنوبی حمایت می‌ کند.

علیرغم چنین توافقاتی، شواهد و قرائن بیانگر عدم هماهنگی و نوعی تعمیق شکاف بین ریاض و ابوظبی در یمن، علیرغم اتحاد آنها در جنگ با یمن است.

«دیوید هرست»، نویسنده انگلیسی اخیرا در مقاله‌ای که در روزنامه «میدل ایست آی» منتشر شد، تاکید کرد که اختلاف بین ریاض و ابوظبی به قوت خود باقی است.