مانور تخلیه اضطراری در حوزه علمیه قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور تخلیه اضطراری روز چهارشنبه در حوزه علمیه مولاوردیخان قزوین به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد.

حسن آصفی در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طلاب و روحانیون ضرورت دارد که مهارتهای لازم در زمینه مدیریت بحران را کسب کنند و با مهارت های مقدماتی و اولیه مدیریت بحران در راستای پیشگیری از وقوع آسیب در حوادث و بلایای طبیعی آشنایی های لازم و کامل را کسب کنند.

وی افزود : هدف از برگزاری اینگونه مانورها، افزایش تاب‌آوری و ارتقای دانش اعضاء کانون های طلاب، برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از زلزله و برخورد اصولی با حوادث و سوانح است.

آصفی تصریح کرد: این مانور با هدف آموزش پناه گیری صحیح و نحوه تخلیه و خروج اضطراری برگزار و طلاب از آخرین آموزش ها بهره مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد : اجرای چنین مانورهایی ضمن افزایش سطح آمادگی در رویارویی با حوادث، میزان آگاهی افراد در نحوه بکارگیری روش های درست برای مصون ماندن از حوادث و سوانح را بصورت قابل توجهی افزایش خواهد داد.