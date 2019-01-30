۳۵۰ مازندرانی صاحب منصب در کشور شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر چهارشنبه در پایان نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی کامل و جامع از مازندرانی های موثر و صاحب نفوذ و منصب در کشور نداریم گفت: تاکنون ۳۵۰ نفر شناسایی شدند.

وی با اظهار اینکه اکنون برای مازندران فرصتی است تا مشکلات و شرایط بد اقتصادی را با همکاری هم رفع کنیم ادامه داد: باید برای حل مسائل وحدت و انسجام داشته باشیم و تجزیه طلبی آسیب می زند.

وی حوزه آی تی را از حلقه های مفقوده در استان برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این حوزه شد و گفت: یکی از اولویت فعلی استان این است که از سرمایه های بخش اجتماعی استفاده شود.

استاندار مازندران درباره طرح انتقال آب دریای خزر نیز اظهار داشت: در بخش انتقال آب خزر به سمنان تاکنون صحبت های زیادی شده است اما اگر بعد از کارشناسی مشخص شود که به استان آسیب می زند و منافع استان و کشور را به خطر می اندازد، نباید انجام شود.

حسین زادگان همچنین با بیان اینکه مسائل امنیتی را براساس شاخصهایی که داریم بررسی و پیگیری می کنیم ادامه داد: امنیت خوبی در استان وجود دارد.

استاندار مازندران به طرح کاشت یک میلیون اصله نهال در استان در راستای نهضت درختکاری در استان اشاره کرد و گفت: اگر تنها یک سال استان را تمیز نگه داریم و آن را تحویل مسافران دهیم تا بگوییم این استان را پاکیزه تحویل دادیم، این طرح اثربخش خواهد بود.

وی خواستار فال شدن سمن های محیط زیستی شد و گفت: سمن محیط زیستی دانش آموزی راه اندازی می شود و با توجه به اینکه ۵۵۰ هزار دانش آموز در مازندران داریم، در فاز نخست ۱۰۰ هزار دانش آموز عضو سمن می شوند و برای توانمندکردن آنها نیز کارگاه آموزشی را در دست اجرا داریم.