وقوع حمله انتحاری در نزدیکی منزل مسکونی عبدالعزیز حکیم / کشته و زخمی شدن 46 عراقی در حملات مختلف

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق امروز شنبه اعلام کردند: ده ها تن به دنبال انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در بغداد کشته و زخمی شدند.

یک منبع امنیتی عراق درباه این حملات گفت : به دنبال وقوع حمله ای انتحاری در نزدیکی محل مسکونی سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق دست کم یک تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.

این حمله تروریستی در منطقه الجادریه به وقوع پیوست.

به گفته این منابع درانفجاری که درمنطقه العلاوی در مرکز بغداد به وقوع پیوست، دست کم دوغیرنظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.

در انفجاری دیگر که درمنطقه الجامعه به وقوع پیوست، نیز دو غیرنظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه با هدف حمله به یک گشتی متعلق به نیروهای عراقی و آمریکایی صورت گرفت.

درمنطقه الشورجه درمرکز بغداد نیز بمبمی در داخل یک دستگاه مینی بوس در خیابان الجمهوریه رخ داد که درپی آن یک غیرنظامی عراقی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند

منابع امنیتی عراق همچنین از وقوع انفجاری درجنوب بغداد خبر دادند که ده ها تن نیز در این منطقه زخمی شدند.

منطقه الشعله درشمال بغداد نیز به دنبال سقوط چندین خمپاره هدف قرارگرفت که 15 کشته و زخمی برجای گذاشت.

ازبعقوبه نیز درشمال عراق خبر می رسد، به دنبال حمله افراد مسلح ، دوتن کشته شدند.

درحمله دیگربه منطقه "ابوتمر" نیز دو غیرنظامی عراقی مورد هدف قرارگرفتند.