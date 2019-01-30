خادمیاران نوجوان کرمانشاهی راهی المپیاد ورزشی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه ورزشکاران و خادمیاران نوجوان برای حضور در اولین دوره مسابقات المپیاد ورزشی در مشهد مقدس ظهر امروز چهارشنبه در زورخانه ثارالله (ع) شهر کرمانشاه برگزار شد.

این مسابقات به همت آستان قدس رضوی و برای نوجوانان همراه با اردوی فرهنگی معنوی اجرا می‌شود و تیم کرمانشاه نیز در این دوره حضور دارد.

حشمت آرایشی، مسئول تربیت بدنی نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی اولین المپیاد ورزشی در ۶ رشته ورزش‌های باستانی، فوتسال، آمادگی جسمانی، شنا، دو و میدانی و پینگ‌پنگ در مشهد به میزبانی آستان قدس رضوی در روزهای آینده برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در محلات خادمیاران ورزشی داریم، از طریق آنها افراد واجدالشرایط در سن ۱۱ تا ۱۵ سال را سازماندهی کردیم؛ این مسابقات المپیاد با حضور ۱۰ تیم برتر برگزار می شود و ضمن گرامیداشت ۴۰ سالگی انقلاب مربیان خادمیار ملاقاتی را آنجا با مسئولین ورزش مشهد خواهند داشت.

مسئول تربیت بدنی نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه بیان داشت: این امر یک کار فرهنگی است و نوجوانان هم توفیق تشرف زیارت امام رضا (ع) را دارند که بهترین جایزه و هدیه معنی برای آنهاست.

آرایشی تعداد ورزشکاران و مربیان را ۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: این رقابت‌ها در رده نوجوان از ۱۱ تا ۱۵ بهمن‌ماه به طول می‌انجامد و با توجه به اردوهای آمادگی مهیا هستند با یک برنامه فرهنگی از بدرقه تا انتها و همراهی و مشایعت روحانی و مبلغ از این فرصت بهره‌مند شوند.