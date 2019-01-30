به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهان‌آرای پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مشترک مدیران مدارس متوسطه نظری که در دهکده ساحلی انزلی برگزار شد، اظهارکرد: گیلان دارای پیشینه فرهنگی و اجتماعی بالایی است که از گذشتگان به یادگار دارد.

وی با تاکید براینکه آموزش و پرورش نهاد هزینه‌بردار نبوده و در تولید نقش آفرین است، افزود: آموزش و پرورش شاخص‌ترین دستگاه تولیدکننده خدمات آموزشی کشور است.

جهان‌آرای ادامه داد: توسعه پایدار و پیشرفت کشور در سایه نقش آفرینی معلمان شکل می‌گیرد و همه شخصیت‌های مختلف کشور افتخارشان این است که خود یا یکی از اعضای خانواده آنها از معلمان هستند.

وی با اشاره به تاثیرگذاری نقش مدیران در افزایش تولید خدمات آموزشی، تصریح کرد: باید جایگاه‌های مدیریتی در همه حوزه‌ها ترمیم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان اظهارکرد: گیلان در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴۵۰ هزار دانش آموز داشته که به دلیل رشد منفی جمعیت در حال حاضر این آمار به ۳۹۱ هزار دانش آموز رسیده است.

جهان آرای با بیان اینکه هرگونه تغییر در شاخص‌ها باید با درایت انجام شود، افزود: طولانی شدن زمان مدیریت، نوعی عادت در مسئول مربوطه به وجود می آورد و تعالی مدیریتی نوعی تغییر در مدیریت سنتی است که با ظرفیت‌های جدید باید از عادت‌ها فاصله گرفت.