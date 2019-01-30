۴۹ آموزشگاه شیروان مجهز به بخاری های هوشمند شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شیروان ظهر چهارشنبه در جشن برچیده شدن بخاری های نفتی در روستاهای این شهرستان، اظهار کرد: با نصب بخاری های هوشمند در مدارس روستایی شیروان، دغدغه سوخت و احساس خطر کاملا از بین رفت.

امین رضا مرآتی افزود: باتوجه به دستور ضرب الاجل استاندار خراسان شمالی سریعا بخاری های هوشمند جایگزین بخاری های نفتی شد.

مرآتی با بیان اینکه بخاری نفتی درهیچ مدرسه ای از شهرستان شیروان وجود ندارد، گفت: با دستور استاندار، ۱۴۹ بخاری هوشمند هرموتیک در ۴۹ مدرسه روستایی شیروان نصب و راه اندازی شد .

وی تصریح کرد: بخاری های هوشمند هرموتیک جایگزین بخاری های نفتی کاربراتوری شد و تمام این بخاری های خطرساز از مدارس شهرستان حذف شدند .

فرماندار شیروان بیان کرد: برای هر دستگاه بخاری هرمتیک هوشمند ۳۰ میلیون ریال و با هزینه نصب قریب به ۵۰ میلیون ریال صرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بر چیده شدن بخاری های نفتی در شیروان با حضور مسئولان این شهرستان و دانش آموزان به صورت نمادین در مدرسه متوسطه اول قدس روستای فجر آباد برگزار شد.