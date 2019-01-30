گفتگوی مقامات آمریکایی با «میشل عون» درباره ایران و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، «میشل عون» رئیس جمهور لبنان امروز با «مارشال بیلینگسلی» معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم، دیدار و گفتگو کرد.

به نوشته این رسانه، موضوع گفتگوهای عون و مقامات آمریکایی مسائل مربوط به ایران و حزب الله بوده است.

دفتر ریاست جمهوری لبنان با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: مارشال بیلینگلی ریاست هیاتی از مقامات آمریکایی را که «الیزابت ریچارد» سفیر آمریکا در لبنان، نیز در آن حاضر بود بر عهده داشت.

این دیدار در راستای همکاری های مشترک آمریکا و لبنان برای مقابله با تروریسم انجام شده است.