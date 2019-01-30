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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

مهلت ارسال آثار به جشنواره چهاردهم رادیو ۱۵ بهمن اعلام شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره چهاردهم رادیو ۱۵ بهمن اعلام شد

برنامه‌سازان رادیو می‌توانند آثار خود را در ۲ بخش داخلی و بین الملل تا ۱۵ بهمن به دبیرخانه چهاردهمین جشنواره رادیو ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شهرام ملازاده رییس کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو اعلام کرد: برنامه ‌سازان رادیو می‌توانند تا ۱۵ بهمن آثار خود را در قالب های مستند، فیچر، نمایش، برنامه‌های کوتاه و آثار خلاقانه به دبیرخانه جشنواره رادیو ارسال کنند.

وی با بیان اینکه تا امروز ۱۰ جلسه اندیشه ورزی درباره‌ نحوه‌ داوری برنامه‌ ها برگزار شده تصریح کرد: تا کنون ۴۱۴ عنوان برنامه از شبکه‌های مختلف رادیویی و مراکز استان ها به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و مورد داوری قرار گرفته که از این تعداد ۴۰ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافته است.

رییس کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو در ادامه گفت: ۴۰ داور که از میان نخبگان و کارشناسان رادیو انتخاب شده اند بر اساس شاخص ‌های تعیین شده برنامه‌های ارسالی به جشنواره را ارزیابی کرده اند. هر برنامه توسط ۳ داور ارزیابی شده است و در کل ۸۰۸ ساعت معادل ۳۳ روز از برنامه‌های کنداکتور شبکه‌ها در تابستان و پاییز ۹۷ ارزیابی شده است.

ملازاده در پایان با بیان اینکه با پایان یافتن مهلت دریافت آثار در بخش‌های آزاد و بین الملل مرحله دوم داوری آثار آغاز خواهد شد، بیان کرد: اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی در بخش مستمر و ویژه به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 4528668
عطیه موذن

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