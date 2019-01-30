خبرگزاری مهر- گروه استان ها: «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری به همراه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، ستاد مدیریت بحران و ... برای بررسی خسارات ناشی از سیلاب در لرستان در خرم آباد مرکز این استان حضور یافتند و پس از بازدید میدانی از شهر و روستاها در ستاد مدیریت بحران لرستان شرکت کردند.

ستاد مدیریت بحران لرستان امروز در حالی تشکیل جلسه داده است که سیلاب به دو شهر پلدختر و خرم آباد و ۶۸ روستا خسارت جدی زده است و همچنان راه دسترسی چندین روستا بسته است.

در سطح شهر نیز آب و گل و لای وارد منازل شده و تلاش نیروهای آتش نشانی، مردمی و بسیجی برای تخلیه آب از منازل و تمیز کردن سطح شهر ادامه دارد.

لرستان در رتبه دوم جدول بارندگی های کشور

سید موسی خادمی در ستاد مدیریت بحران لرستان در سخنانی با بیان اینکه خوشبختانه در سیلاب خسارت جانی نداشتیم اما خسارت مالی زیادی داشته ایم، گفت: میزان بارندگی های استان ۵۰۰ میلی متر بوده است و بارندگی های بلند مدت نیز ۵۲۰ میلی متر بوده است.

وی با بیان اینکه لرستان بعد از ایلام بیشترین بارندگی ها را در کشور داشته است، گفت: در سیلاب اخیر و گذشته خسارت های زیادی در استان به خصوص در پلدختر و خرم آباد داشته ایم.

استاندار لرستان با اشاره به زمین لغزش الیگودرز گفت: جاده این منطقه به طور کامل قطع است.

«خرم آباد» بیشترین خسارت را در سیلاب اخیر دید

خادمی با اشاره به برآورد خسارت ها در این زمینه گفت: بیشترین اثر خسارت سیلاب اخیر در خرم آباد بوده است.

وی با بیان اینکه بارندگی ۲۵ ساعته و بالای ۵۰ میلی متر شکل گرفت و دبی ۷۱۰ متر مکعب بر ثانیه در رودخانه خرم آباد آب شکل گرفت که در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده است، خاطرنشان کرد: در خصوص وضعیت «خرم رود» طرح ساماندهی رودخانه در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده است.

استاندار لرستان با اشاره به هشدار ستاد بحران از ابتدای بارندگی ها گفت: این امر موجب شد که تلفات جانی نداشته باشیم.

خادمی با اشاره به کمبود امکانات در هنگام وقوع بحران در لرستان گفت: باید بودجه بلوکه شده کاملی برای مدیریت بحران کشور و به تبع در استان ها در نظر گرفته شود چرا که با محدودیت اعتبارات نمی توانیم کاری را انجام دهیم.

عدم تخصیص اعتبارات مدیریت بحران لرستان

احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در سخنانی با بیان اینکه سال گذشته ۴۷ میلیارد تومان اعتبار مدیریت بحران استان بود که ۳۸ درصد آن تخصیص یافت، اظهار داشت: برای امسال هم مبلغی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه در سیلاب پلدختر ۲۴۰ میلیارد خسارت داشتیم اما خبری از پرداخت آن نیست، گفت: همچنین خسارت سیلاب های بعد هم پرداخت نشده است.

ساماندهی رودخانه «خرم رود» نیازمند اعتبار ملی است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اختصاص اعتبار اضطراری و تن خواه به لرستان به میزان ۵۰ میلیارد تومان گفت: لرستان با توجه وضعیت توپوگرافی نیاز به تکمیل سدها و همچنین اجرای طرح های آبخیرداری دارد.

مرادپور همچنین بر ضرورت اختصاص ردیف ملی برای ساماندهی رودخانه های لرستان تاکید کرد.

در پایان سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، رئیس دفتر رئیس جمهور خبر از اختصاص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری لرستان داد.

امدادرسانی نیروهای هلال احمر به ۱۴۰۳ نفر

صارم رضایی مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان نیز با اشاره به آسیب جدی سیلاب به ۶۸ روستای لرستان گفت: در جریان سیلاب اخیر به هزار و ۴۰۳ نفر امداد رسانی صورت گرفت.

وی اشاره به امداد رسانی ۳۸ تیم عملیاتی هلال احمر گفت: توزیع اقلامی مانند پتو، گاز، چادر و ... نیز صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با اشاره به تجهیز تیم های جستجو و نجات در جریان سیلاب گفت: باید تجهیزات لازم در اختیار نیروهای امدادی استان قرار گیرد.

راه دسترسی ۱۳ روستا همچنان قطع است

نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر نیز در سخنانی با بیان اینکه این شهرستان پلدختر خروجی آب های سطحی استان است، خطاب به واعظی گفت: در حال حاضر مردم شهرستان به هیچ عنوان شرایط خوبی ندارند و انتظار داریم لرستان را دریابید.

وی با بیان اینکه جاده ۱۳ روستای پلدختر و پل های دسترسی آن ها قطع هستند، گفت: بخشی از مشکلات استان را از نزدیک دیدید و اعتبارات ویژه ای را برای رفع مشکلات استان اختصاص دهید.

فرماندار پلدختر با اشاره به تخریب دیواره ساحلی و کانال جمع آوری آب های سطحی شهر پلدختر گفت: در این راستا لرستان و پلدختر را ویژه ببینید.

راه دسترسی ۲۰ هزار روستایی در الیگودرز همچنان قطع است

حمید کشکولی فرماندار الیگودرز نیز در سخنانی با بیان اینکه در بارش های اخیر خسارت هایی به الیگودرز وارد شد، گفت: زمین لغزش جاده الیگودرز- زز و ماهرو و راه دسترسی ۱۴۰ روستا با جمعیت ۲۰ هزار نفر را قطع کرد و در حال حاضر یک میلیون و ۸۰۰ متر مکعب آب پشت سد خاکی رودخانه «مورزرین» جمع شده است.

وی با اشاره به تخلیه بخشی از این آب گفت: با توجه به صعب العبور بودن منطقه یک هفته یک فروند هلی کوپتر و تجهیزات لازم را برای امداد رسانی به روستاییان در اختیار دهید.