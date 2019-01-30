آتش نشانی شیراز ۱۴ هزار عملیات انجام داده است/ جذب ۱۵۸ نیرو

به گزارش خبرنگار مهر محمد هادی قانع ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: از اوایل سال ۹۷ تا کنون نزدیک به ۱۴ هزار عملیات امداد و نجات صورت گرفته و در شش ماه نخست سال بالغ بر ۱۰ هزار عملیات و در شش ماه دوم سال تا کنون قریب به چهار هزار عملیات امداد و نجات انجام داده ایم.

وی با اشاره به بازدید رایگان دودکش های خانه های سطح شهر گفت: سازمان آتش نشانی از مهر امسال تا کنون بالغ بر ۶۰۰ دودکش های خانه های شیراز را رایگان بازید کرده است و با اجرای این طرح امسال هیچ شهروند شیرازی هیچ گونه فوتی یا خفگی در برابر مونوکسیدکربن نداشته ایم.



قانع با اشاره به شعار جشنواره شهر ایمن بیان کرد: شعار سازمان آتش نشانی هر خانواده یک آتش نشان داوطلب است.



رئیس آتش نشانی شیراز ادامه داد: این جشنواره با مشارکت شهروندان و با هدف آموزش های لازم در برابر حوادث است و تا ۲۲ بهمن مهلت دارد.



وی ادامه داد: در هفتم اسفند از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در سالن شهید دستغیب اختتامیه خواهد شد و علاقمندان به شرکت در این مسابقه به شماره ۳۰۰۰۴۵۴۵۰۱۲۵ پیامک کنند و اطلاعات لازم را به آن شهروند خواهیم رساند.



محمد هادی قانع با اشاره به استخدام سازمان آتش‌نشانی گفت : در اوایل بهمن ۵۲ نفر کارکنان آتش نشانی بازنشسته شدند و ما برای جایگزین این افراد ۱۵۸ نفر در این ماه استخدام خواهیم کرد. در هفته گذشته اعلام نیاز کرده ایم برای ۳۰۰ نفر دیگر که برای سال آینده استخدام خواهند شد.



وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی ۴۵۰ نیروی امداد و نجات مرد و ۱۵ نیروی زن دارد که این تعداد برای کلانشهر شیراز کم است و نیاز بیشتری به نیرو داریم.



محمد هادی قانع با شاره به افتتاح ایستگاه آتش نشانی گفت: ایستگاه آتش نشانی در ۲۲ بهمن امسال در شهرک سعدی شیراز افتتاح خواهد شد.