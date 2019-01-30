۱۶۹ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در خراسان جنوبی پرداخت شد

داوود شهرکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم ترین اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در حوزه بازرگانی و توسعه تجارت، اظهار داشت: در این راستا تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار واحد صنفی در استان تشکیل شده است.

وی، ظرفیت اشتغال این واحدها را بیش از ۷۶ هزار نفر اعلام کرد و گفت: همچنین تاکنون هشت اتاق اصناف و سه نمایندگی اتاق اصناف در سطح استان تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین به تشکیل ۱۳۱ اتحادیه صنفی در سطح استان اشاره کرد و گفت: ایجاد و تاسیس شهرک های صنوف آلاینده و مزاحم در راستای حمایت از حقوق شهروندی، ایجاد و گسترش میادین میوه و تره بار در سطح استان و کمک به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت محصولات صادراتی تحت عنوان طرح هدایت صادرات از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.

پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال جوایز صادراتی

شهرکی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال جوایز صادراتی به صادرکنندگان نمونه استان پرداخت شده است، عنوان داشت: علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۶۹ میلیارد و۵۶۷ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی به چهار هزار و ۳۴ بافنده در استان پرداخت شده است.

وی از صدور بالغ بر ۵۸ هزار و ۸۰۰ کارت مبادلات مرزی در استان خبر داد و افزود: در جهت توسعه صادرات و فعالیت در بازارچه های مرزی استان تاکنون بیش از ۶۵۰ کارت بازرگانی و ۷۵۰ کارت پیله وری در استان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی به ثبت دو نشان جغرافیای بین المللی فرش مود و قهستان در سازمانwipo اشاره کرد و گفت: همچنین چهار محصول استراتژیک استان شامل زعفران خراسان، عناب بیرجند، زرشک جنوب خراسان و زعفران قائنات ایران در این سازمان به ثبت رسیده است.

بهره برداری از طرح تولید آهن اسفنجی در سال آینده

شهرکی با اشاره به طرح تولید آهن اسفنجی و فولاد شرکت فولاد صنعت قاینات، این طرح با سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر یکی از مهمترین طرح های در دست اجرای استان بوده که در سه ماهه نخست سال ۹۸ به بهره برداری می رسد .

وی، احداث کارخانه زغالشویی شرکت مرادکو با سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۱۰۰ نفر، اجرای طرح نساجی طبس با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر، اجرای طرح تجهیز و استخراج زغالسنگ پروده ۴ طبس با پیش بینی سرمایه گذاری حدود یک هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال و احداث نیروگاه حرارتی ۶۵۰ مگاواتی زغالسنگ سوز طبس را از دیگر مهمترین طرح های در دست اجرای حوزه صنعت استان برشمرد.