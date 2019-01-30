بهره مندی ۵۶ هزار خانوار مازندرانی از مزایای طرح های آب و فاضلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله ذاکری به تشریح طرحهای قابل بهره برداری در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: حفر و تجهیز پنج حلقه چاه با آبدهی ۲۰۵ لیتر در ثانیه، اجرای چهار هزار و ۳۸۰ متر خط انتقال آب در اقطار مختلف، احداث ۵۰۰ کیلووات خط انتقال نیرو، احداث ایستگاه پمپاژ آب به مساحت ۷۰ متر، ساخت و احداث مخزن بتنی به ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب، احداث ۸۰ متر اتاقک چاه، ۸۵۰ مترمحوطه سازی وحصاری کشی بخشی از این طرحها در این ایام است.

وی، از ۷۰ هزار متر توسعه و ۶۱ هزار متر اصلاح شبکه آبرسانی در اقطار ۶۳ تا ۳۰۰ میلی متری در سطح استان مازندران خبر داد و تصریح کرد: در مجموع ۵۶ هزار خانوار از مزایای این طرحها در ایام دهه فجر بهره مند می شوند.

مدیرعامل آبفاشهری مازندران، ادامه داد: راه اندازی میز خدمت در شهرهای استان و سامانه اطلاعات مکانی آب شرب شهری (GIS) در شهرهای بهشهر و آمل به منظور هومشمند سازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب شرب شهری را از دیگر پروژ های قابل افتتاح در دهه فجر است.

ذاکری، مجموع اعتبار صرف شده برای اجرای این طرحها را ۱۸۴ میلیارد ریال عنوان کرد.