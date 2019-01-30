«مریم صادق المهدی» بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع وابسته به حزب امت سودان از بازداشت معاون رئیس این حزب از سوی نیروهای امنیتی سودان خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ مریم الصادق المهدی معاون رئیس حزب امت سودان بازداشت شده است.

شایان ذکر است که سودان از اواخر سال ۲۰۱۸ صحنه اعتراضات گسترده ای است. این اعتراضات در اوایل در اعتراض به گرانی شدید نان بود اما آرام آرام رنگ و بوی سیاسی گرفت و معترضان خواستار برکناری عمرالبشیر رئیس جمهور سودان شدند.

گفتنی که قبلا ۲۲ حزب سودانی با امضای یادداشتی از عمر البشیر رئیس جمهور این کشور خواستند که دولت و پارلمان سودان را منحل کند.

در بیانیه این احزاب، بر لزوم تشکیل شورای انتقالی که رهبری کشور را برعهده داشته باشد و نیز تشکیل دولت انتقالی با حضور فن سالان و نمایندگان سیاسی تاکید شده است.

احزاب سودانی تاکید کردند: نظام به شکل کنونی آن و با توجه به انزوای سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی توان عبور از بحران کنونی را ندارد و راهی نیست مگر با نظام جدید در سودان که اعتماد ملت را جلب کند و روابط بین المللی به شکل متوازن بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل به منظور حذف سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم، ایجاد کند.

این احزاب برنامه های دولت انتقالی را هم برآورده کننده صلح و نظارت بر برگزاری انتخابات شفاف و آزاد عنوان کرد و اینکه نخست وزیری روی کار آید که مورد توافق همه باشد و باکفایت و باتجربه و مقبولیت ملی داشته باشد.