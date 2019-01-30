به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، وحید لک مدیر بخش تبلیغات و تشریفات جشنواره تئاتر فجر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان زیباسازی شهر تهران، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه و شهرداری‌های مناطق شش و ۱۱ و شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران برای اطلاع‌رسانی بهتر در خصوص سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر خبر داد.

لک در رابطه با زمان آغاز شکل‌گیری این گفتگوها میان برگزارکنندگان سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، سازمان زیباسازی شهر تهران و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، گفت: این مذاکرات، تقریبا از اواخر بهار ۹۷، با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر و نظر موافق و مساعد دبیر جشنواره، نادر برهانی‌مرند در دستور کار بنده و همکارانم در بخش تبلیغات و تشریفات قرار گرفت.

وی ادامه داد: ما از همان ابتدا مکاتباتی را با مراکز مرتبط فرهنگی، هنری و اطلاع‌رسانی که در سطح شهر تهران انجام دادیم. در مرحله اول، در گفتگوهایی کوتاه خلاصه‌ای از فعالیت‌ها و دورنمای این اتفاق را برای عزیزان بازگو کردیم و در مراحل بعد با تشکیل کارگروه‌هایی در بخش‌های مختلف وارد فاز جدید شدیم و دیدارهایی جدی با مسئولان عالی‌رتبه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در فضای تبلیغات و اطلاع‌رسانی انجام دادیم که این اتفاق با حضور دبیر محترم جشنواره رخ داد و در کنار آن باید گفت که معاونت امور هنری، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، موسسه توسعه هنرهای معاصر و همچنین انجمن هنرهای نمایشی پایاپای پیش آمدند و ما توانستیم با بسیاری از این بخش‌ها به توافقات نهایی برسیم.

لک با اشاره به مذاکره با برزین ضرغامی، رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران توضیح داد: از جمله توافقاتی که صورت گرفت با سازمان زیباسازی شهر تهران بود که حدود یک ماه پیش در نشستی با حضور دبیر جشنواره‌ سی و هفتم انجام شد و طی آن ضرغامی، همچون سنوات گذشته قول‌های مساعدی به ما داد و قرار شد امسال به بخش تبلیغات محیطی حتی فراتر از سال‌های گذشته توجه شود و ما در کنار فضای تبلیغاتی که تعریف شده است به فضاهایی برای اجرای نمایش‌های محیطی و دیگرگونه‌های اجرایی نیز رسیدیم.

مدیر بخش تبلیغات و تشریفات سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم شهر را فقط در فضای‌های محیطی واقع شده در مرکز آن ببینیم. بخشی از مردم ما در حاشیه تهران هستند و بخشی در دورترین نقاط شرقی، غربی، شمالی و جنوبی و تمرکز جشنواره‌ تئاتر فجر در سالن‌های واقع شده در مرکز تهران، این امکان را به ما نمی‌دهد که بتوانیم آثارمان را در آن مناطق عرضه کنیم و در نتیجه حداقل خدمتی که می‌توان در آن ایام به این عزیزان ارایه داد بحث تبلیغات مناسب است تا بتوانند برای دیدن آثار جشنواره برنامه‌ریزی کنند. ما بر این اساس مذاکرات خود را با شهرداران مناطق شش و ۱۱ پیش بردیم و واقعیت این است که نقش شهرداری منطقه ۱۱ بسیار پررنگ و موثر است چون حدود ۶۰ درصد سالن‌های حرفه‌ای ما در این منطقه قرار دارد و در کنار آن تعدادی دیگر در منطقه شش است.

لک ادامه داد: ما تفاهم‌نامه‌ای را نیز با شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه امضا کردیم که طی آن همکاری کاملی با جشنواره خواهند داشت و در کنار آن با سازمان اتوبوسرانی نیز صحبت کرده‌ایم. نکته حائز اهمیت این است که امسال با توجه به تداخلی که در برگزاری جشنواره‌های هنری و از جمله جشنواره تئاتر فجر، موسیقی فجر و مد و لباس به وجود آمده است بسیاری از فضاهای تبلیغاتی به صورت مشترک مورد استفاده قرار خواهد گرفت و باید این امکان را فراهم کرد تا مردم و مخاطبین این دست از برنامه‌ها، بتوانند بعد از برگزاری جشنواره فیلم فجر، برای دیدن آثار نمایشی، آثار موسیقی و همین طور نمایشگاه مد و لباس برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به تاکید دبیر جشنواره، امسال به صورت برنامه‌ریزی شده و منسجم در فضاهای اطلاع‌رسانی و تبلیغات، محل‌های برگزاری نمایش‌های جشنواره را نیز به درستی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و امیدوار مشکلات کمتری داشته باشیم. ما در این دوره از جشنواره قصدمان این است که به هنر، هنرمند و مخاطب توجه بیشتری کنیم چون معتقدیم این‌ها سه ضلع مثلثی هستند که به هر حال به هم نیاز دارند و باید در کنار هم به درستی پیش بروند.