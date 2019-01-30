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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

فرماندار شهرستان هشترود:

هشترود جزو شهرستان‌های کم برخوردار آذربایجان شرقی است

هشترود جزو شهرستان‌های کم برخوردار آذربایجان شرقی است

هشترود- فرماندار شهرستان هشترود گفت: هشترود جزو شهرستان‌های کم برخوردار آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان در جلسه کمیته فنآوری و نوآوری شهرستان هشترود که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، افزود: تا زمانی که دید صرفا اقتصادی با رویکرد کسب سود و منفعت به ایجاد زیر ساختها داشته باشیم نه راه روستایی، نه گاز، نه برق، نه مخابرات و آب نخواهیم داشت.

وی گفت: دید اقتصادی و کسب سود و منفعت به ایجاد زیر ساختها از عوامل مهم در عقب ماندگی این شهرستان در این امر است.

وی خاطر نشان کرد: جهت تسهیل و مرتفع سازی در این مقوله سعی مان بر این خواهد بود تا از طریق اداره کل زیر ساختها مسائل و مشکلات موجود در این حوزه در سطح شهرستان، اقداماتی انجام دهیم.

امینیان گفت: متاسفانه در حوزه مخابرات کمبودها قابل توجه و قابل لمس هست و مشکلات از گذشته تا کنون انباشته شده و در حال حاضر با انبوهی از مشکلات روبرو هستیم.

وی افزود: آنتن دهی تلفن های همراه در شهرستان هشترود ضعیف  و در برخی وجود ندارد به طوری که خود ما نیز این مشکل را در برنامه های خود در روستاها تجربه کرده ایم.

وی یاد آور شد: بدتر از همه بحث مدیریت در مخابرات هست که به دلیل تعدد مسئولیت ها، به دلیل عدم قبولی مسئولیت ها توسط آنها حل مسائل و مشکلات در بلاتکلیفی می ماند.

کد مطلب 4528682

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