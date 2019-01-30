به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی ظهر امروز چهارشنبه در ستاد مدیریت بحران لرستان با تاکید بر استمرار امداد رسانی به مردم سیل زده این استان خطاب به مسئولان گفت: تا زمانی که مردم به زندگی عادی برنگشته اند پای کار باشید و کار را رها نکنید.

وی با تقدیر از دستگاه های امدادی و اجرایی استان در جریان سیلاب اخیر گفت: این امر موجب شد تا تلفات جانی نداشته باشیم و خسارت های مالی هم جبران می شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های اعتباری در برنامه و بودجه گفت: تا جایی که می توانید کار کنید ما هم کمک می کنیم.

واعظی با اشاره به اقدامات آبخیزداری در لرستان گفت: از صندوق توسعه برای اجرای این طرح ها در استان اعتبار اختصاص می دهیم.

وی با بیان اینکه به جای اینکه فرمانداران دل خوش کنند و هر کدام رقمی را اعلام کنند، برنامه ریزی کنند آنچه در توان دستگاه های استان است برای رفع مشکلات اختصاص دهند، تصریح کرد: آنچه در توان استان نبود را هماهنگ کنید تا در دستگاه های مربوطه پیگیری کنم.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه همه دست به دست هم دهیم اول مشکلات مردم را در استان حل کنیم، گفت: همچنین اختصاص رقمی ویژه که توسط معاون استاندار مطرح شد را پیگیری می کنیم تا پرداخت شود.

واعظی یادآور شد: برای قلعه فلک الافلاک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی قول گرفته شد که ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تامین شود.