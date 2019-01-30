 رئیس دفتر رئیس جمهور وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی که صبح امروز در استان لرستان بود و وضعیت مناطق سیل زده این استان را از نزدیک مورد بررسی قرار داده بود، ظهر امروز وارد اهواز شد تا به مناطق سیل زده استان خوزستان سفر کرده و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور عصر امروز هنگام ورود به شهرستان اهواز به منظور بررسی وضعیت مناطق سیل زده استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دستور رئیس جمهور به همراه نمایندگان وزارتخانه های ذیربط و رئیس ستاد بحران کشور به استان خوزستان سفر کرده ایم تا وضعیت سیل و مناطق سیلاب زده را بررسی کنیم.

وی افزود: آن چیزی که اکنون بسیار مهم است و به صورت تلفنی هم با استاندار خوزستان صحبت داشتیم؛ بررسی وضعیت به همراه دیگر مسئولان ملی و استانی است واعظی عنوان کرد: باید به گونه ای عمل و پیشگیری کنیم تا وقتی همانند روزهای گذشته با نعمات خداوند مواجه هستیم کمتر خسارت ببینیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: امروز بررسی و مشورت می کنیم تا در حد توان هم دستگاه های ملی و هم نمایندگان آنها در استان بتوانیم گام هایی را برداریم.

باز کردن دریچه سدهای دز و کرخه که با باران شدید در بالا دست رودخانه های استان خوزستان مواجه شده است، باعث بالا آمدن بی سابقه آب در استان شده و برخی روستاها به علت شکسته شدن سیل بند به زیر آب رفته اند.

شهرستان های شوشتر، شوش، اهواز، دشت آزادگان و هویزه بیشترین روستاهای در معرض خطر سیل را در خود دارند.