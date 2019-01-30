به گزارش خبرگزاری مهر، چهار باب مدرسه روستایی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه فردا ۱۱ بهمن‌ماه افتتاح می شود.

این مدارس در راستای اجرای تفاهم نامه چهار جانبه احداث مدارس روستایی در مناطق زلزله زده استان که سال گذشته بین استانداری کرمانشاه، اتاق بازرگانی ایران با محوریت اتاق بازرگانی کرمانشاه، اداره کل نوسازی مدارس و جامعه خیرین مدرسه ساز منعقد شد، ساخته شده اند.

در قالب این تفاهم نامه مقرر شد ۳۰ مدرسه در روستاهای زلزله‌زده استان احداث شود که با افتتاح این ۴ مدرسه در مجموع ۱۵ مدرسه ساخته و به بهره برداری رسیده است.

این مدارس شامل مدرسه روستای میرعزیزی در اسلام آبادغرب، مدرسه روستای دول الیاس در سرپل ذهاب، مدرسه روستای وارگه و مدرسه روستای چم سورک در گیلانغرب است.