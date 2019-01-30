مراجع عظام تقلید درگذشت «محمد نبی حبیبی» را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت «محمد نبی حبیبی» دبیرکل فقید حزب مؤتلفه اسلامی، برخی از مراجع عظام تقلید با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفتند.

متن کامل پیام های مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:

پیام تسلیت «حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی»

قال علی (ع): لکل دار باب و باب الاخره الموت

انا لله و انا الیه راجعون

خبر در گذشت جناب مستطاب آقای دکتر نبی حبیبی موجب تالم و تاثر شد.

ایشان که از افراد تاثیرگذار در حزب موتلفه اسلامی بودند، در دوران قبل و بعد از انقلاب برای پیشبرد اهداف نظام و امام خمینی و رهبری معظم تلاش وافر کردند و از نیروهای متدین و معتقد بودند.

اینجانب این ضایعه را به محضر امام زمان علیه السلام و رهبر معظم انقلاب و همچنین به بازماندگان آن عزیز از دست رفته تسلیت گفته و علودرجات را برای ایشان مسئلت می کنم.

پیام تسلیت «حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی»

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ارتحال مرحوم حاج محمد نبی حبیبی را دریافت داشتم و بسیار متأسف شدم. نامبرده که از یاران وفادار و پراستقامت انقلاب اسلامی بود، مناصب مختلفی را در طول عمر خود در خدمت نظام اسلامی داشت و اخیراً دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بود.

مردی متدین و با تقوا، سخت کوش و مخلص، با استقامت و هوشیار بود و به همین دلیل علاقمندان زیادی داشت. خدمات او به جامعۀ اسلامی و انقلاب ستودنی است.

این ضایعۀ بزرگ را به اعضای محترم حزب مؤتلفه اسلامی و تمام علاقمندان ایشان، مخصوصا خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنم.

خداوند روح او را غریق رحمت و با ارواح اولیاء الله محشور گرداند و به بیت محترمش صبر و اجر فراوان عنایت کند.

متن پیام تسلیت «حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی»

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با تاسف فراوان در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران خبر ارتحال یکی از مبارزین با سابقه این نهضت الهی جناب آقای مهندس محمد نبی حبیبی رحمت الله علیه دبیرکل حزب موتلفه اسلامی را دریافت کردم.

این شخصیت تاثیر گذار در کنار انسان ها مخلص و انقلابی چون مرحومان حبیب الله عسگر اولادی و علی اکبر پرورش و سید رضا نیری و دیگر چهرهای این حزب توانست دیانت و سیاست را به عنوان یک الگوی عملی به دیگران نشان دهد.

مرحوم حبیبی به معنای حقیقی یک سیاست مدار متین و با تقوی و انقلابی بود که همیشه در خط امام و رهبری و روحانیت اصیل گام برمی داشت.

مسولیت های متعدد اجرایی و فعالیت های حزبی و سیاسی و کارهای خیر در دوران نظام اسلامی برگ زرینی از زندگی آن مرحوم محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن یاد و خاطره شهدای موتلفه و شخصیت های درگذشته از این حزب، ارتحال مرحوم حبیبی را به رهبری معظم و دوستان و همکاران و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم مسئلت میکنم.

قم مقدسه

حسین نوری همدانی

دهم بهمن ۱۳۹۷