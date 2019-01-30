ریل گذاری جدیدی برای تربیت در مدارس صدرا پی ریزی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرام سری ظهر چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام ناصرشکریان امیری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ضمن عرض تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها و با گرامیداشت یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: دبیرستان ها و مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا امروز قرارگاه های فرهنگی و مرکز تربیت نیروهای مومن، جهادی و انقلابی است و تلاش همه دست اندرکاران ، مدیران و مربیان ترویج ، نشر و تقویت باورهای دینی و اعتقادی جوانان این مرز وبوم است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور با توجه به هجمه های گسترده فرهنگی و اقتصادی از سوی مستکبران عالم و در راس آن ایالات متحده آمریکا افزود: ایجاد شبهات و خرافات و برخی برنامه ریزی ها در صدد تهی کردن باورهای دینی و اعتقادی جوانان و نوجوانان صورت می گیرد که باید با تربیت کادر جوان و متخصص نسبت به این اقدامات برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.

داوود بهرام سری با تقدیر از اقدامات مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به خاطر حمایت و پشتیبانی از دبیرستان ها و مدارس علوم معارف اسلامی شهرهای استان خاطرنشان کرد: از لحاظ کیفیت و پشتیبانی و تجهیزات مدارس و دبیرستان های معارف اسلامی شهرهای بابل، ساری و چالوس جزو مدارس و دبیرستان های موفق و ممتاز کشور است که جای رشد و پیشرفت بیشتری هم دارد.

مدیرعامل مدارس و دبیرستان های معارف اسلامی صدرای ولایت به اجرایی شدن طرح تحول و تعالی تربیت برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد: با اجرایی شدن طرح تحول و تعالی تربیت ، ریل گذاری جدیدی برای تربیت در نظام تعلیم و تربیتی کشور پی ریزی می کند و به عنوان یک راهبرد تربیتی در مدارس صدرای ولایت در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کار مطالعاتی بی وقفه و فشرده در یک سال برای طرح تحول و تعالی تربیت اشاره و بیان کرد: اصول اساسی تربیت ، ساعتهای تربیت ، مکمل ها و پیوست های تربیتی ، موقعیت شناسی و آسیب شناسی تربیتی و کارتهای چهارگانه و ویژگی های مدرسه صالح (مدیر ، معلم ، دانش آموز و خانواده ) از شاخص ترین اقدامات مطالعاتی طرح تحول و تعالی تربیت است.

بهرام سری در پایان به افزایش چشمگیر متقاضیان حضور در دبیرستان ها و مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در سال های اخیر اشاره و خاطر نشان کرد: 125 دبیرستان و مدارس علوم و معارف اسلامی متوسطه در مقطع دوم و 30دبیرستان متوسطه در مقطع اول در کشور در حال فعالیت هستند که هشت هزار و 300 دانش آموز در مقطع متوسطه دوم و حدود سه هزار دانش آموز در مقطع اول مشغول به تحصیل هستند و از این میان پنج هزار و 277 دانش آموز دختر و پنج هزار و 924دانش آموز پسر در کل کشور در این دبیرستان ها حضور دارند و تحصیل می کنند.