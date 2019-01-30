نشست تخصصی «بررسی تحولات ونزوئلا و مداخلات غیرقانونی آمریکا»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی «بررسی آخرین تحولات سیاسی کشور ونزوئلا و مداخلات غیر قانونی دولت آمریکا در امور داخلی این کشور» به همت معاونت بین الملل سازمان بسیج در فرهنگسرای عترت برگزار شد.

در این نشست دکتر حمید صالحی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) با اشاره به این موضوع که ونزوئلا از لخاظ ژئو پلتیک و استراتزیک و همچنین منابع غنی در این کشور مورد توجه آمریکایی ها بوده و با توجه به سیاست اتخاذ شده بعد از اوباما توسط دولت ترامپ که همان فشار اقتصادی و توروم بالا در کشورهایی همانند ونزوئلا و ایران می باشد، افزود که آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که گزینه نظامی دیگر کارایی لازم را برای آنها نخواهد داشت و در صورت لزوم به جنگ و جلوگیری از تخریب چهره آنها در مجامع عمومی به دنبال نایبی هستند که گزینه نظامی را از طریق آن پیگیری نمایند.

وی همچنین به تلاش گوایدو در ونزوئلا برای جذب نظامیان علیرغم وفاداری آنها به دولت مادارو اشاره کرد و افزود: دولت مادارو با حمایت ارتش و حفظ انسجام و وحدت موفق خواهد شد که از این معرکه ای آمریکا جان سالم به در ببرد.

در ادامه این نشست دکتر ابوذر گوهری مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان چندین گزاره به دکترای مونروئه در سال ۱۸۲۴ اشاره کرد که در این زمان پنجمین رئیس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که ما اجازه نخواهیم داد که مستعمره گران اروپایی در نیمکره غربی مداخله کنند که این موضوع شامل حال آمریکای لاتین که به نوعی حیات خلوت انها به حساب می آمد بوده است که در آن مقطع برای ایجاد نفوذ بیشتر در محیط پیرامونی و این کشور اقدام به پرداخت بدهی های ونزوئلا به دولت های غربی نمودند.

وی همچنین با اشاره به سند راهبردی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ که در بخشی از آن نام ونزوئلا به چشم می خورد اشاره کرد که در این سند از این کشور به عنوان کشوری چپ گرا، سوسیالیست و مستبد یاد شده که موجبات سرخوردگی مردم خود را فراهم آورده است،افزود که آمریکایی ها در پی پیگیری این مدل در سایر کشورها همچون جمهوری اسلامی نیز می باشند.

گوهری مقدم همچنین به نگرانی آمریکا از حضور روسیه و چین در این کشور که در این سند ذکر شده نیزاشاره نمود. او همچنین به اهمیت زمانی مطرح نمودن این موضوع توسط آمریکا (دخالت در امور این کشور) درست لحظه ای که دولت آمریکا با بحران هایی در دولت خود مواجه شده است را به عنوان حربه ای از سوی این کشور به جهت انحراف افکار عمومی ذکر کرد.

وی همچنین به حمایت امریکا از دولت خود خوانده گوایدو و مخدوم خواندن انتخابات جدید ونزوئلا توسط آمریکا در حالی که حدود ۶۰ درصد از مردم این کشور در آن شرکت نموده اند نیز اشاره کرد.