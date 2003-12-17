صادرات گاز ايران به تركيه قطع شد

يك مقام آگاه در وزارت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: صادرات گاز ايران به تركيه به دليل بروز مشكلاتي در ايستگاه قزوين و افزايش مصرف داخلي و افت فشار قطع شده است.

وي درباره واكنش دولت تركيه در اين باره گفت: با توجه به اينكه در قرارداد منعقد شده با تركيه موردي به نام مواقع اضطراري پيش بيني شده است ، علت قطع گاز را نيز اضطراري بيان كرد و افزود: از آنجا كه درهمين موقع نمايندگاني از تركيه براي مذاكره درباره گاز در ايران حضور داشتند از منطقه بازديد و علت را براي دولت تركيه گزارش دادند.

وي افزود: براساس قرار داد دو كشور، دولت ايران نيز بايد در اسرع وقت زمان رفع مشكل را به تركيه اعلام كند .

اين مقام آگاه درباره قيمت صادراتي گاز ايران به تركيه گفت: مدت قرارداد صادراتي گاز ايران به تركيه 30 ساله است و اگر همكاري

دو كشور ادامه يابد، اين قرارداد پا برجا مي ماند و درغير اين صورت اين قرارداد باطل مي شود.

