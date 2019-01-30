٢٥ عنوان اثر منقول استان سمنان در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال در نشستی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به میزبانی میراث فرهنگی سمنان بابیان اینکه جلسه کمیته ثبت ملی آثار منقول کشور در ٩٧، با تائید و تصویب اعضای شورای عالی، ٢٥ عنوان اثر تاریخی منقول از استان سمنان از عصر پیش‌ازتاریخ مفرغ در فهرست میراث ملی ثبت شد، تأکید کرد: این اشیاء ارزشمند جزء اشیاء مکشوفه از تپه و محوطه و کاخ ساسانی حصار دامغان در دهه ٧٠ شمسی است که توسط احسان یغمایی از باستان‌شناس سرشناس و پیشکسوت کشور حفاری و اکتشاف شده است.

وی افزود: با توجه به تعداد زیاد آثار مکشوفه و موجود در مخزن و موزه‌های استان سمنان که از محوطه‌های باستانی مهم شهرستان‌های مهدی‌شهر، سمنان و دامغان به‌دست‌آمده، مقرر است هرساله حداقل تعداد ٣٠ تا ٤٠ شی‌ء، پس از تهیه گزارش و پرونده ثبت و طرح و تصویب در شورای ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی استان برای احراز صلاحیت و تخصیص شماره ثبت به کمیته ملی آثار ارسال شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان گفت: فرآیند و ضوابط ثبت آثار منقول در کشور از سال ١٣٩٤ آغازشده و استان سمنان تاکنون توانسته ٢٥ اثر را در این فهرست ملی آثار جای‌داده و تعداد ٢٠ پرونده آماده برای ارسال و بررسی تدوین کند.

جمال افزود: ثبت آثار منقول در فهرست میراث ملی، زمینه حفاظت و صیانت بهینه از اشیاء تاریخی که حائز شماره فراگیر سامانه جام است را به‌صورت تفصیلی و جامع فراهم می کند.