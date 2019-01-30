افتتاح ۴۰ پروژه آبرسانی روستایی در یزد/احداث ۳۰ مجتمع آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاتحی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه یزد با گذشت چهار ماه از سال آبی، تنها ۱۵ میلیمتر بارندگی داشته است، اظهار داشت: متاسفانه سال آبی خود را آغاز نکردیم و امیدواریم در چند ماه پیش رو، شرایط بارش بهتر شود.
وی با بیان اینکه در روستاها چشم امید مردم به بارش رحمت الهی است، افزود: با توجه به اینکه اغلب روستاها آب مورد نیاز خود را از سفرههای زیرزمینی برداشت میکنند، اگر روال بارندگی بر همین منوال باشد، بحران در تابستان امسال جدیتر خواهد شد.
فاتحی با بیان اینکه در استان یزد هزار و ۲۰۰ روستا وجود دارد و تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای شبکه آبرسانی هستند، عنوان کرد: در استان یزد ۳۹۳ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد بیان کرد: در حال حاضر ۳۳۰ روستای استان یزد به دلیل خشکسالی و خشکیدگی منابع آبی، به صورت سیار آبرسانی میشوند که حجم آبرسانی سیار، ۲۵۰ هزار مترمکعب بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۰ مجتمع آبرسانی در استان یزد در دست اجراست که با بهرهبرداری از آنها، امیدوار به بهبود شرایط آبرسانی در روستاهای استان هستیم ضمن اینکه این مجتمعها به گونهای طراحی شدهاند که امکان استفاده آنها از آب انتقالی فراهم باشد.
فاتحی همچنین از افتتاح و بهرهبرداری ۴۰ طرح آبرسانی در ایام دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و یادآور شد: این پروژهها ۱۳۳ روستا با جمعیتی بالغ بر ۷۲ هزار نفر را زیر پوشش قرار میدهد.
وی، حجم عملیات اجرایی در دهه فجر را نزدیک به ۱۰۲ کیلومتر شبکه توزیع، ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال، بهرهبرداری از هشت حلقه چاه، ۸ هزار و ۲۵۰ مترمکعب مخزن و ... اعلام کرد و افزود: برای افتتاح و بهرهبرداری این ۴۰ پروژه حدود ۴۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
فاتحی اظهار داشت: با بهرهبرداری از این پروژهها، شاخص بهرهمندی روستاهای استان یزد نزدیک به پنج درصد ارتقاء مییابد اما هنوز جا برای کار بسیار است و بر اساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۰، باید با بهرهبرداری از مجتمعهای آبرسانی دیگر هیچ روستایی که به صورت سیار آبرسانی شود، نداشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جمعیت روستاهای استان یزد را ۲۸۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از مجموع ۳۹۳ روستای زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان یزد، تنها ۷۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر از آب انتقالی بهرهمند هستند و بقیه روستاها از ۳۷۸ منبع آبی موجود در روستا تغذیه میشوند.
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