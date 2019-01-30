به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از روستای مغان توابع شاهرود بابیان اینکه دهیاران باید با ساخت‌وساز در روستاها آن‌هم به شکل غیرمجاز مقابله کنند، تأکید کرد: نباید آن‌قدر معطل کرد تا اسکلت خانه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و روستایی ساخته شود و لذا باید پیش‌ازاین امر دهیاران به موضوع ورود کرده و مقابله کنند.

وی بابیان اینکه بنای غیرمجازی که تا سقف احداث شد دیگر نمی‌توان به‌راحتی جلوی آن را گرفت، تأکید داشت: ساخت‌وساز غیرمجاز باید فوراً مورد تذکر و ابلاغ به فرمانداری و مراجع قضایی واقع شود و اگر مدیران در این حوزه نمی‌توانند وظیفه‌شان را انجام دهند پست‌هایشان را ترک کرده و جایشان را به نیروهای تازه‌نفس بدهند.

فرماندار شاهرود تأمین آب آشامیدنی، بهسازی معابر و ایجاد امنیت را سه اولویت فرمانداری در سال آینده دانست و بیان کرد: خوشبختانه در هیچ نقطه از شهرستان کمبود آب آشامیدنی وجود ندارد اما شاهدیم که از آب آشامیدنی برای آبیاری مزارع و باغات استفاده می‌شود لذا این امر نه تنها جایز نیست بلکه به مشکلات حوزه آب دامن می‌زند.

محمدی همچنین با اشاره به وضعیت بد پل‌های راه آهن موجود در بخش مرکزی شاهرود، ابراز کرد: پل راه آهن در بخش‌هایی مانند دیزج و رویان و ... اصلا مناسب نیست و متاسفانه مسئولان راه آهن نیز بدون حضور در این چنین جلسات، درباره پل‌های مذکور پاسخی ارائه نمی‌کنند.