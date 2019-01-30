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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

رهبر انقلاب:

طرح یکسان‌سازی قبور شهدا کار غلطی است

طرح یکسان‌سازی قبور شهدا کار غلطی است

رهبر معظم انقلاب پس از زیارت مزار شهدای بهشت زهرا تهران با اشاره به طرح یکسان سازی قبور شهدا، فرمودند: انجام این طرح، کار غلطی است؛ زیبایی هر چیزی را باید به حَسَب خودش محاسبه کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب صبح امروز(چهارشنبه) پس از زیارت مزار شهدای بهشت زهرا تهران فرمودند: یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام می‌دهند، این کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا است. این [جا] خوب است؛ همین درست است، بیایند صاحبان این شهدا، پدرانشان، مادرانشان، فرزندانشان، ‌ همسرانشان، علامتی داشته باشند، عکسی داشته باشند، این خوب است.

ایشان همچنین افزودند: این شکل، شکل طبیعی است. هیچ لزومی ندارد که ما این [علامت‌ها] را صاف کنیم، به خیال اینکه می‌خواهیم زیباسازی کنیم. زیبایی هر جایی و هر چیزی به حَسَب خودش است؛ زیبایی انسان، ‌ زیبایی باغ، ‌ زیبایی قبرستان، زیبایی هر چیزی را باید به حَسَب خودش محاسبه کنیم.

کد مطلب 4528711

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