به گزارش خبرنگار مهر، حسن هدایتی عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر و جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این ایام ۴۶۹ پروژه با اعتباری بیش از ۸۱ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان در شهرستان علی‌آبادکتول افتتاح و کلنگ زنی می شود.

وی با اشاره به این که با افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها برای ۵۰۸ نفر اشتغال ایجاد می شود، افزود: از مجموع ۴۶۹ پروژه ۴۳۰ پروژه با اعتبار ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افتتاحی و ۳۹ پروژه عمرانی و طرح تولیدی با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کلنگ زنی می شوند.

فرماندارعلی‌آبادکتول به مهم ترین پروژه های افتتاحی هم اشاره و بیان کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه رازی، ساختمان خدمات جامع شهری دو، طرح تولیدی برنج پوست گیری شده از مهم ترین پروژه های افتتاحی این ایام است.

وی همچنین از برگزاری ۶۲۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی در ایام دهه فجر و جشن ۴۰ سالگی پروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تکریم و دیدار خانواده ۴۲۰ شهید شهرستان، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته، مسابقه خاطره گویی انقلاب، برپایی میزخدمت، برگزاری جشنواره بازی ها و غذاهای بومی و محلی و ... از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

به گفته هدایتی در ایام دهه مبارک فجر همچنین جشن انقلاب در ۴۰ مدرسه، مسجد و روستا برگزار و از ۴۰ سواد آموز و چهره انقلابی شهرستان تجلیل می شود.