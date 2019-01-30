ارسال تجهیزات بیشتر به جبهه ادلب/نیروهای «ببر» مهیای نبرد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه اقدام به ارسال تجهیزات بیشتر در نزدیکی ادلب کرده است.

بر اساس این گزارش؛ تجهیزات بیشتری به حومه ادلب ارسال شده است و نیروهای تحت فرماندهی ژنرال معروف یعنی سهیل الحسن در حومه ادلب مستقر هستند. این تجهیزات شامل تانک و ادوات نظامی است و ارتش سوریه خود را مهیای نبرد احتمالی ادلب یا گشودن محور جدید در منطقه می کند.

نیروهای زیادی در پادگان جورین در حومه شمال غربی حماه در نزدیکی استان ادلب و نیز در الجبل در روستای الجب الاحمر در حومه لاذقیه و ادلب مستقر شده اند.

قرار است که عملیات نظامی گسترده ای در هفته های آتی اگر توافقی درباره حل منطقه ادلب رخ ندهد، شروع شود.

این در حالی است که منابع سوری احتمال دادند که این نیروها در صورت دست یابی به هرگونه توافقی که به حضور تروریستها در ادلب پایان دهد، رهسپار شرق سوریه خواهند شد.