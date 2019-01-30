تمرین نوراللهی با پرسپولیس در روز بازگشت سیدجلال

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود پیش از بازی با سپید رود را امروز چهارشنبه از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهید کشوری آغاز کردند.

در این تمرین سید جلال حسینی که به دلیل آسیب دیدگی، در تمرین دیروز به اجرای برنامه‌های اختصاصی پرداخته بود، همبازیانش را در تمرینات گروهی همراهی کرد.

همچنین از جمع ملی‌پوشان پرسپولیس حاضر در جام ملت‌های آسیا که ۴۷ روز قبل، بعد از بازی با پارس جنوبی جم تیم را ترک کرده بودند، احمد نورالهی در تمرین حاضر شد تا برای بازی با سپید رود و در غیاب کمال کامیابی‌نیا و محسن ربیع‌خواه قبل از بازی یک جلسه تمرین با تیم داشته باشد.

کاروان سرخپوشان امروز با پرواز ساعت ۱۶ و ۵۰ دقیقه از فرودگاه مهرآباد، تهران را به مقصد شهر رشت ترک خواهد کرد.