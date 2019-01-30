جاده میانه به بستان آباد ناایمن است/ضرورت تسریع طرح های نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحدتی هلان ظهر امروز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن بستان ‌آباد به سراب با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی در تمام حوزه‌ ها به خصوص سرمایه گذاری افراد کاربلدی دارد، افزود: اگر اقتصاد ایران را به آذربایجانی‌ ها بسپاریم می‌ توانند آن را اداره کنند.

وی با بیان اینکه پروژه راه آهن میانه - بستان آباد با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان هنوز به بهره برداری نرسیده است، گفت: باید در تکمیل پروژه های نیمه تمام تسریع شود.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه چهار بانده کردن محور میانه - بستان آباد ضروری است، افزود: متاسفانه روزانه تعدادی زیادی از همشهریان ما در راه ناامن میانه - بستان آباد جان خود را از دست می ‌دهند.

وحدتی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن بستان‌ آباد تا سراب ادامه‌دار بوده و به اردبیل و سپس به قفقاز وصل خواهد شد، افزود: مدت زمان پیش‌بینی شده برای این پروژه سه و نیم سال است به طوریکه در بودجه ۹۸ اعتباری برای آن مدنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: اتصال پروژه راه‌ آهن میانه- تبریز به سراب از بستان‌آباد به طول ۷۷ کیلومتر خواهد بود که اعتبار تخصص یافته برای این پروژه ۵۵ میلیارد تومان است.