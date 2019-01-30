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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

معاون وزیر راه:

مترو نیاز اصلی استقرار ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در پردیس است

مترو نیاز اصلی استقرار ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در پردیس است

پردیس- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مترو نیاز اصلی استقرار ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در پردیس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله طاهرخانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی مترو پردیس که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس و مسئولان محلی پردیس انجام شد، طی سخنانی گفت: ایجاد شهرهای جدید از ثمرات انقلاب اسلامی است، که بعد از ۳ دهه تلاش و فعالیت در حال به ثمر نشستن است.

وی گفت: در شهر جدید پردیس با جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار نفر مواجه هستیم، که ۸۰ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته و در بخشی از آن شاهد اسکان هستیم و در ۲ الی ۳ سال آینده جمعیت این شهرستان به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید و این شهر با این جمعیت نیازمند زیرساخت های کلان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مترو زیرساخت اصلی پردیس را فراهم می کند، اگر زیرساخت ها فراهم نشود، استقرار ۴۰۰ هزار نفر جمعیت سبب ایجاد مشکل برای تردد بین پردیس و تهران خواهد شد، که باید با فراهم کردن زیرساخت ها از ایجاد این مشکلات جلوگیری کنیم.

طاهرخانی از آماده سازی ۲۰۰ هکتار از اراضی جدید برای ساخت واحدهای مسکونی کم تراکم در پردیس خبر داد و گفت: باید نظام عرضه مسکن با استفاده از ظرفیت شهرهای جدید فعال شود.

کد مطلب 4528723

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