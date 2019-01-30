تخریب طبیعت در شأن ایران و ایرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیکسرشت ظهر چهارشنبه در دومین مجمع سلامت استان زنجان با بیان اینکه تخریبهایی که امروز شاهد وقوع آن در کشور هستیم، در شأن ایران و ایرانی نیست، افزود: با نگاهی به نظام سرمایهداری، به این موضوع پی میبریم که این نظام برای رسیدن به سود، نه تنها امور انسانی، بلکه محیط زیست را نیز تخریب میکند تا به اهداف سودگرایانه خود دست یابد.
وی با اشاره به اینکه علیرغم اعمال نگاههای محافظهکارانه در حوزه محیط زیست توسط فعالان این عرصه، نگاه سودگرایانه نظام سرمایهداری به کار خود ادامه داده و این روند باعث نابودی محیط زیست شده است، تصریح کرد: با نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در قرنهای اخیر رخ داده، به این مهم میرسیم که شهروندان قرن اخیر از خودخواهترین شهروندان بهشمار میروند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان با یادآوری اینکه انسان عصر حاضر بدون در نظر گرفتن نیاز نسلهای آینده، در صدد نابودی محیط زیست در بخشهای مختلف است، ادامه داد: دین ما ایجاب میکند که به منابع خدادادی و محدودی که در اختیار داریم احترام بگذاریم چرا که احترام به این موهبتها، احترام به نسل آیندهای است که قرار است از آنچه این نسل برایشان به میراث گذاشته، بهرهمند شوند.
نیکسرشت در ادامه با تاکید بر اینکه اگر انسان خواهان زندگی سالم است، این زندگی در لوای محیط سالم تحقق مییابد، گفت: برای اینکه بتوانیم در حوزه حفظ محیط زیست و منابعطبیعی گامهای موثری برداریم، باید فرهنگسازیهای لازم در این زمینه صورت گیرد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان زنجان نیز در ادامه این مجمع، با تاکید بر اینکه نگاه همگانی به مقوله سلامت باعث میشود تا ارتقای سلامت جامعه نیز به صورت یکپارچه و همگانی صورت گیرد، افزود: امروز شاهد برگزاری دومین مجمع سلامت در استان زنجان بودیم که برگزاری آن حاصل تلاش همه کسانی است که دغدغه سلامت بشر را دارند.
پرویز قزلباش با یادآوری اینکه در قالب این مجمع، ۱۰ اولویت توسط اعضای مجمع سلامت استان انتخاب و برنامه عملیاتی برای آن تنظیم شده است، افزود: برای اینکه بتوانیم در حوزه سلامت به اهدافی که ترسیم شده است دست یابیم، باید مشارکت عمومی را در برگزاری چنین برنامههایی شاهد باشیم.
نظر شما