روحانیون نقش تاثیر گذاری در هدایت جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در در یادواره شهدای روحانی استان بوشهر اظهار داشت: علما و روحانیت همواره در راستای هدایت جامعه به سمت تعالی تاثیرگذار بوده و هستند.

وی با بیان اینکه روحانیون در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی نقش تاثیر گذاری را در کشور ایفا کردند، افزود: در رویداد های مهم کشور در طول ۴۰ ساله انقلاب اسلامی نقش رهبری و هدایت گری روحانیون را شاهد هستیم .

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: مردم استان بوشهر در طول تاریخ نشان دادند که با تابعیت از علما و روحانیون توانسته اند پیروزی های متعددی را در مبارزه با استکبار و متجاوزان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهادت اوج رسیدن انسان به کمال و قرب الهی است، افزود: یکی از ویژگی های شهدا ولایتمداری بود که راه درست و صراط مستقیم است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: مردم استان بوشهر همواره قدردان رشادت های شهدا هستند و در تمامی برهه ها گوش بفرمان منویات ولایت فقیه هستند.

امام جمعه بوشهر گفت: امروز مردم ادامه دهنده راه شهدا هستند و در راه دفاع از اسلام، انقلاب، ولایت مداری و استکبار ستیزی پیشتاز هستند.