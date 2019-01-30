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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

ملی‎پوش تنیس‌روی میز از حضور در تور قطر و عمان محروم شد

ملی‎پوش تنیس‌روی میز از حضور در تور قطر و عمان محروم شد

امین احمدیان به دلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی در تور ایرانی تنیس روی میز و با تصمیم فدراسیون از حضور در تور جهانی قطر و عمان محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، در حاشیه دور پنجم تور ایرانی بزرگسالان، طی گزارش سرداور و کمیته مسابقات و با تایید ریاست فدراسیون ، امین احمدیان به دلیل رفتار ناشایست از تورهای جهانی قطر و عمان بازماند . 

محمود نظری دبیر فدراسیون تنیس روی میز در این مورد گفت: امین احمدیان برترین ورزشکار جوان کشور در سال های اخیر که سابقه حضور در المپیک ۲۰۱۸ جوانان آرژانتین و کسب مدال برنز تیمی جوانان آسیا را با خود یدک می کشد، بدلیل حرکت ناشایست پس از باخت در مرحله یک شانزدهم دور پنجم تور ایرانی بزرگسالان و کوبیدن راکت به زمین بازی، به دلیل لزوم حفظ فضای اخلاقی در ادامه‌ مسابقات اخیر، از حضور در تورهای جهانی بزرگسالان قطر و عمان جا ماند تا پرونده این ورزشکار در کمیته‌ انضباطی مورد بررسی نهایی قرار بگیرد. 

وی افزود: مهرداد علی قارداشی ریاست فدراسیون به‌ استناد گزارش واصله و سوابق قبلی این ورزشکار و آثار سو اینگونه اقدامات از طرف ورزشکارانی که الگوی های کاملا مشخص دیگر مستعدین‌ فعال در جامعه ورزشی می باشند، دستور حذف این ورزشکار را از از تورهای جهانی قطر و عمان صادر کرد.‌ 

دبیر فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: ریاست فدراسیون تنیس روی میز همواره بر اخلاق مداری و حفظ فضای پهلوانی و رعایت قوانین و مقررات در ورزش و تحمل شکست و احترام به‌  توانمندی رقبا خصوصا در بین نسل جوان تاکید فراوان داشته اند. 

دبیر فدراسیون تنیس روی میز  با بیان اینکه امین احمدیان پیش از این در چند مرحله و آخرین بار قبل از اعزام به مسابقات جهانی جوانان مورد بخشش قرار گرفته بود، یادآور شد: با دستور صریح مهرداد علی قارداشی، اولویت فدراسیون رعایت موارد اخلاقی و سپس قهرمانی در میادین می باشد و در این نمونه موارد ضمن تذکر و بخشش ،  با چنین رفتاری آن هم در مقابل دوربین های تلویزیونی که آثار سوء آن چند برابر می باشد ، به شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4528727
زینب حاجی حسینی

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