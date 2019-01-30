فراخوان اعتراضات گسترده در ونزوئلا از سوی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر عنوان داشت: تصمیم مادورو برای گفتگو با مخالفان در ونزوئلا به دنبال تحریم های آمریکا و قطع درآمدهای نفتی بود. «خوان گوایدو» از سوی دادگاه عالی ونزوئلا محکوم شده و امروز انتظار برگزاری اعتراضات گسترده در ونزوئلا را داریم. آمریکایی ها نباید تا اطلاع بعدی به ونزوئلا سفر کنند.

به گزارش مهر، نقش آمریکا در ناآرامی های اخیر ونزوئلا انکار ناپذیر است و برخی از اعضای کنگره ایالات متحده در مورد احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا هشدار داده اند.