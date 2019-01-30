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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

لیگ برتر فوتسال؛

مس سونگون ۴۰ دقیقه تا نیمه نهایی فاصله دارد

مس سونگون ۴۰ دقیقه تا نیمه نهایی فاصله دارد

تبریز – تیم فوتسال مس سونگون ورزقان برای برگزاری بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر به ساری سفر می کند تا بلکه کار را برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی یکسره کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌ های کشور روز پنجشنبه با برگزاری ۴ دیدار پیگیری می‌ شود که تیم مس سونگون ورزقان هم در ساری به مصاف شهروند این شهر می رود.

شاگردان تقی‌ پور در بازی اول با نتیجه پرگل ۶ بر یک از میهمان خود پذیرایی کردند و اگر در دومین بازی نیز پیروز شوند به مرحله بعد صعود می کنند.

اگر شهروندی ها در این دیدار پیروز شوند، سرنوشت تیم صعود کننده به جدال سوم کشیده خواهد شد که طبق مقررات این دیدار باید در شهر تبریز برگزار شود.

گفتنی است، دیدارهای این مرحله از مسابقات به صورت ۲ از ۳ یعنی ۲ برد از ۳ بازی برگزار می‌ شود و تیمی که به ۲ پیروزی دست یابد، جواز حضور در جمع ۴ تیم پایانی را کسب می کند.

همچنین در دیگر دیدارها نیز مقاومت البرز با گیتی‌ پسند اصفهان، سوهان محمد سیما قم با فرش آرای مشهد و سن‌ ایچ ساوه با حفاری اهواز دیدار می کنند.

کد مطلب 4528733

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