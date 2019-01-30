واردات کالاهای گروه چهارم در مناطق آزاد و ویژه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو صدور مجوز واردات کالاهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی توسط تعدادی از مسئولان استان‌های مرتبط آن مناطق، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جلسه امروز هیات محترم‌ دولت این تخلف برخی مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان بر ممنوع بودن ورود این کالاها به کشور حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ی اقتصادی است.

گمرک ایران نیز ۲۸ دی ماه در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه۴ به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژۀ اقتصادی تا فراهم شدن شرایط مورد نظر خودداری کنند.