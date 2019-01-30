۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

صدر اعظم اتریش:

مذاکره اروپا و انگلیس مشروط خواهد بود

صدراعظم اتریش در صفحه توئیتر خود با اشاره به زمان باقی مانده تا مهلت اجرایی شدن برگزیت نوشت: تداوم مذاکره اروپا با انگلیس منوط به اعلام استراتژی دقیق لندن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «سباستین کورتز» صدر اعظم آلمان در صفحه توئیتر خود نوشت: برگزیت توافقی اصولی و دقیق میان اتحادیه اروپا و انگلیس بوده است. 

وی در ادامه نوشت: اگر انگلیس به دنبال تداوم مذاکره با اتحادیه اروپا درباره برگزیت است، باید بگویم که این امر مشروط به شفاف سازی از سوی لندن است و دولت باید استراتژی دقیق خود را اعلام کند. 

گفتنی است قانونگذاران عضو پارلمان انگلیس روز سه شنبه به یک طرح پیشنهادی رأی مخالف دادند که به پارلمان این کشور اختیار می داد چنانچه قانونگذاران تا ۲۶اُم فوریه در مورد طرح برگزیت به توافق نرسیدند، مهلت قانونی برای اجرای برگزیت را به تعویق اندازد.

عدم تصویب این لایحه در پارلمان انگلیس، برای «ترزا می» نخست وزیر این کشور که از مخالفان سرسخت این طرح پیشنهادی بود، یک پیروزی امیدوارکننده به شمار می رود.

شقایق لامع زاده

