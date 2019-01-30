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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

استاندار ایلام:

دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف برای مردم بیان شود

دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف برای مردم بیان شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: در ایام دهه فجر دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف برای مردم بیان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در گردهمایی روحانیت استان به مناسبت ۴۰ سالگی نظام اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای تشریح وتبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دراین چهار دهه است.

استاندار ایلام در ادامه به شرایط امروز کشور اشاره کرد و گفت: امروز بیش از گذشته نیازمند وحدت و انسجام و همدلی هستیم.

وی با اشاره به حوادث دیماه اظهار داشت: در آن زمان عده ای به خاطر گران شدن تخم مرغ انتقادات تند و تیز داشتند و در حالیکه همان افراد در دوره ای دیگر به خاطر گران شدن مرغ به مردم توصیه کردند که چیزی نخرند و به حداقل ها قانع باشند.

وی افزود: همه در یک کشتی نشسته ایم و صدمه به آن به همه صدمه می رساند.

سلیمانی دشتکی در ادامه به خدمات نظام اشاره کرد و گفت: خدمات انجام گرفته در همه ابعاد قابل تقدیر است و نسبت به دوران طاغوت اصلا قابل مقایسه نیست.

کد مطلب 4528740

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