دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش های مختلف برای مردم بیان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در گردهمایی روحانیت استان به مناسبت ۴۰ سالگی نظام اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی برای تشریح وتبیین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دراین چهار دهه است.

استاندار ایلام در ادامه به شرایط امروز کشور اشاره کرد و گفت: امروز بیش از گذشته نیازمند وحدت و انسجام و همدلی هستیم.

وی با اشاره به حوادث دیماه اظهار داشت: در آن زمان عده ای به خاطر گران شدن تخم مرغ انتقادات تند و تیز داشتند و در حالیکه همان افراد در دوره ای دیگر به خاطر گران شدن مرغ به مردم توصیه کردند که چیزی نخرند و به حداقل ها قانع باشند.

وی افزود: همه در یک کشتی نشسته ایم و صدمه به آن به همه صدمه می رساند.

سلیمانی دشتکی در ادامه به خدمات نظام اشاره کرد و گفت: خدمات انجام گرفته در همه ابعاد قابل تقدیر است و نسبت به دوران طاغوت اصلا قابل مقایسه نیست.