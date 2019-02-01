رضا قزوینی غرابی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این موضوع که رویکرد عراق در برابر سیاست فشار آمریکا به آن کشور در عدم همکاری با ایران چه خواهد بود، اظهارداشت: عراق همواره در سال های گذشته تلاش داشته تا خود را به دور از اختلافات سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نگاه دارد، چرا که می داند جانبداری از هر کدام به سود یکی از این دو طرف است و به سود منافعش نخواهد بود.

وی با بیان اینکه بغداد با هر دو کشور روابط راهبردی دارد لذا به دنبال حفظ توازن در مناسبات است، گفت: اما طبیعی است که هر دو کشور به دنبال این هستند که اثرگذاری بیشتری بر بغداد داشته باشند، اما واشنگتن و به خصوص دولت ترامپ که تمایلات ضد ایرانی وی به طور ملموسی آشکار است همواره به دنبال جذب عراق در محور ضد ایرانی یا حداقل غیر وابسته به ایران بوده است.

غرابی ادامه داد: این پتانسیل در دولت عادل عبدالمهدی شاید بیش از دولت های سابق دیده می شود، عبدالمهدی شخصیتی ضعیف در سیاست دارد و کابینه او نیز قدرتمند نیست و جریان های سیاسی مختلف در مسائل دولت و حکومت‌داری دخالت دارند، افزون بر اینکه برخی وزیران موجود در کابینه وی نیز به داشتن روابط گرم با واشنگتن شناخته می شوند.

این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: تردیدی نیست که ترامپ به دنبال آن است که با وضعیت موجود و با فشار بر عراق که ابزارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن را در اختیار دارد، بغداد را به سوی خود متمایل کند. اظهارات اخیر ترامپ در پایگاه عین الاسد که گفته بود «عراق کشوری نیمه دوست، نیمه دشمن است که باید موضع خود را مشخص کند» نشان می دهد که کاخ سفید درباره مناسبات بغداد با تهران چگونه می اندیشد و چه می خواهد.

وی تصریح کرد: بغداد تا این لحظه تلاش کرده توازن را میان ایران و آمریکا حفظ کند، اما معلوم نیست تا چه اندازه دربرابر فشارهای آمریکا تاب بیاورد. اساسا دولت عبدالمهدی با چالش های بی سابقه فراوانی در این سه ماه پس از رأی اعتماد مواجه بوده است که وضعیت آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو می برد.

غرابی در خصوص لزوم گسترش روابط تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور همسایه افزود: با توجه به شرایطی که تهران با آن مواجه است طبعا به دنبال گسترش حجم مبادلات تجاری با همسایگان به خصوص عراق است.

این کارشناس مسائل عراق گفت: یکی از اهداف سفر اخیر ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق نیز همین مسأله بوده و قطعا در سفر احتمالی فروردین ماه آقای روحانی رئیس جمهور ایران نیز این مسأله مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه عراق در موضوع تأمین انرژی بخصوص در حوزه برق و گاز چشم به ایران و خرید از آن دارد، ادامه داد: نکته قابل توجه شکل تبادلات مالی در داد و ستدهای دو کشور خواهد بود، دلار به دلیل فشار آمریکا بر بغداد رسما از مبادلات دو کشور حذف شده است و علاوه بر آن آمریکایی ها برای کاهش حجم تبادل اقتصادی بغداد با تهران فشارهای زیادی بر عراق وارد کرده اند.

غرابی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق حجم ۲۰ میلیارد دلار مبادلات مورد انتظار تهران با طرف عراقی در این شرایط، سخت به نظر می رسد، همانطور که عراق به انرژی وارداتی از ایران نیازمند است در مقابل، آمریکا نیز بزرگترین طلبکار مالی بغداد است و به گفته برخی مقامات عراقی ۹۵ درصد بودجه امسال عراق متکی به داد و ستدهای مالی و نقدی با واشنگتن است، لذا تحقق بخش عمده ای از اهداف مالی و تجاری ایران با عراقی ها در شکل مناسبات بغداد و واشنگتن و فشارهای آمریکا بر عراق نهفته است.