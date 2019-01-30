گرمایش مدارس خراسان جنوبی ۶۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سال ۵۸ تعداد مدارس در منطقه جنوب خراسان ۱۷۹ مدرسه با ۷۸۷ کلاس درس بوده که در حال حاضر به این تعداد هزار و ۷۳۹ مدرسه با هشت هزار کلاس درس افزوده شده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسانجنوبی بیان کرد: از جنبه نسبت فضای آموزشی به دانش آموز نیز رشد قابل توجهی داشتهایم.
تعداد مدارس تخریبی خراسانجنوبی به ۱۳درصد کاهش یافته است
بیکی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد کلاسهای درس خراسانجنوبی به تجهیزات کمک آموزشی مجهز هستند، ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۷۵درصد مدارس در منطقه جنوب خراسان تخریبی بوده که در حال حاضر به حدود ۱۳ درصد رسیده است.
وی افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها پنج درصد مدارس جنوب خراسان متصل به سیستم گرمایش حرارت مرکزی بودند که این آمار در حال حاضر به حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است.
ساخت و توسعه ۱۷۳ مدرسه از ابتدای سال ۹۲
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسانجنوبی در زمینه فعالیتهای دولت تدبیر و امید در حوزه بهسازی و نوسازی مدارس در خراسانجنوبی گفت: ازسال ۹۲ تا کنون ۱۷۳ مدرسه احداث و یا توسعه کلاس درآنها رخ داده که برای آنها ۶۲ میلیارد تومان هزینه شده است.
بیکی ادامه داد: همچنین از سال ۹۲ تاکنون ۲۵ مدرسه با ۱۴۷ کلاس درس با اعتباری در حدود ۱۴.۶ میلیارد تومان تخریب و بازسازی شده و همچنین ۵۸ فضای خوابگاهی، سلف و سایر فضاهای مورد نیاز مدارس با اعتباری در حدود ۱۸ میلیارد تومان ساخته شده است.
وی افزود: ۵۵۸ مدرسه از سال ۹۲تا ۹۷ با سه هزار و ۸۰۹ کلاس درس به سیستم گرمایش حرارت مرکزی متصل شدند که برای آن در حدود ۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.
خیرانی که به تعهداتشان جامه عمل پوشاندند
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسانجنوبی با اشاره به جشنوارههای خیرین مدرسه ساز در خراسانجنوبی بیان کرد: در جشنوارههای خیرین مدرسهساز از ابتدای سال ۸۴ تا پایان سال ۹۶ در حدود ۱۱۹ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان خیرین تعهد دادهاند که از این میزان ۷۰درصد محقق شده است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز و تجهیز مدارس خراسانجنوبی ادامه داد: در جشنواره سال ۹۷ نیز خیرین ۲۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان تعهد داشتهاند که از این میزان تعهد، ۶۰ درصد آن محقق شده است.
بیکی افزود: از محل اعتبارات ملی در سال جاری ۳۶ میلیارد تومان و از محل اعتبارات استانی ۳۰ میلیارد تومان به اداره کل نوسازی خراسانجنوبی ابلاغ شده است.
۲۵ درصد مدارس خراسان جنوبی متصل به سیستم گرمایش مرکزی نیستند
وی با اشاره به اینکه از مهر سال آینده ثبت نام در پیش دبستانی و مدارس غیرانتقاعی فاقد استحکام و ایمنی لازم صورت نمیگیرد، گفت: ۲۵ درصد مدارس استان شامل سه هزار کلاس برای گرمایش از بخاریهای نفتی کاربراتوری هستند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسانجنوبی اظهار کرد: تلاش بر این است که تا دو- سه سال آینده مشکل مدارس دارای بخاری نفتی کاربراتوری را حل کنیم که نیاز به ۶۲ میلیارد تومان اعتبار دارد.
پروژه حیات طیبه ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
بیکی بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۶ پروژه نیمه تمام داریم، بیان کرد: یکی از پروژهها، پروژه ۵۰ کلاسه حیات طیبه مهر شهر بیرجند با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی است که اتمام آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ۱۰ میلیارد آن تأمین شده است.
وی با بیان اینکه مهر شهر تاکنون دبیرستان مقطع دوم متوسطه نداشته است، افزود: در این راستا یک مدرسه ۱۲ کلاسه در آن منطقه در حال ساخت است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در زمینه مدارس حاشیه شهر بیرجند، گفت: به جز مهر شهر، حاشیه شهر بیرجند چون حاجی آباد و دستگرد و امیرآباد ۶۰ کلاس درس نیاز دارد.
بیکی با اشاره به اینکه ۳۰ مدرسه دو نوبتی در بیرجند داریم، اظهار کرد: شهرستان بیرجند به ۳۵۰ کلاس درس نیاز دارد.
وی با تبیین پروژه های دهه فجر نوسازی و تجهیز مدارس خراسانجنوبی گفت: در دهه فجر ۵۵ پروژه با اعتباری بالع بر ۹ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان به بهره برداری می رسد که شامل احداث، توسعه و گرمایش می شود.
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