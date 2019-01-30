ارتقای سلامت اداری و ساماندهی فضای مجازی مدنظر ستاد امر به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین توانایی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در ارتقای سلامت اداری در اراک، اظهار داشت: یکی از مباحثی که در دستور کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور قرار دارد، برنامه ریزی و تلاش برای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی کارمندان است و این مهم در راستای ارتقای سلامت اداری و افزایش رضایتمندی اجتماعی به طور جدی پیگیری می شود.

مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: باید این مساله به درستی نهادینه شود، مردم در حقیقت ولی نعمتان مسئولان و مدیران هستند و بایستی برای آنها خدمت گزاری بی‌منت انجام شود و مسئولیت پذیری سرلوحه کار کارمندان و سیستم اداری کشور در دستگاه ها باشد.

توانایی بیان کرد: ازجمله دیگر مواردی که به طور جدی مدنظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور قرار دارد، ساماندهی محتوای فضای مجازی و همچنین اشاعه و ترویج روحیه دینی و انقلابی از طریق این مجرای اطلاع‌رسانی است.

مدیرکل نظارت، بازرسی و ارزیابی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطر نشان ساخت: اهمیت موضوع مذکور به این سبب است که در حال حاضر دشمنان نظام اسلامی تضعیف ارزش ها را از طریق هجمه فرهنگی در فضای مجازی دنبال می کنند تا به این ترتیب به اهداف خود دست پیدا کنند و ما باید در این فضا تولید محتوای مطلوب مورد نظر را در راستای ترویج فرهنگ دینی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در راستای انجام وظایف قانونی تعریف شده خود، از آموزه های قرآن کریم، سیره و روایات اهل بیت(ع)، آرمان های امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری بهره می گیرد تا بتواند در این عرصه به خوبی عمل کند.