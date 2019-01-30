هشدار فرماندار فردوس به مدیران/ کوتاهی در کار مردم پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی ظهر چهارشنبه جلسه شورای اداری شهرستان فردوس با اشاره به اینکه برخی مدیران شهرستان فعال هستند افزود: ولی انتظار ما اینست که مدیران از حالت خمودگی و سکون خارج شده و ارتباط خود را با مرکز استان بیشتر کنند.

وی از مسئولان دستگاههای اجرایی خواست انتقاد پذیر بوده و ارتباط خود را با مردم بیشتر کنند.

میرزایی با اشاره به اینکه دشمن تلاش می کند چهلمین سالروز انقلاب اسلامی با شکوه برگزار نشود ازتمام مدیران و مردم خواست ضمن حفظ هوشیاری، در برنامه ها و مراسم های دهه فجر انقلاب اسلامی حضور پر رنگ داشته باشند.

امام جمعه فردوس نیز با برشمردن برخی دستاوردهای انقلاب تصریح کرد: باید شاکر خداوند باشیم که سایه طاغوت از این کشور کوتاه و نظام اسلامی حاکم شد.

حجت الاسلام و المسلمین بابایی تصریح کرد: در این چهل سال هر مشکلی که دشمن آفرید، مردم صبورانه تحمل کردند و چنین مردمی شایسته خدمت بیشتر هستند.

وی رونق مساجد، وحدت شیعه و سنی، اقبال مردم به زیارت ائمه معصومین و امامزادگان را ازمهمترین دستاوردهای معنوی انقلاب برشمرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فردوس نیز به تشریح برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی در فردوس پرداخت و از برگزاری 65 برنامه محوری در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم پاسدار حسین خدادادی اعزام راویان انقلاب به مدارس، دیدار با امام جمعه، میثاق با شهداء، همایش اردوهای جهادی، مسابقات مختلف ورزشی، میز خدمت و نمایشگاه دستاوردهای انقلاب را از جمله مهمترین این برنامه ها برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر فردوس نیز با بیان اینکه اولین همایش کشوری هوا – فضا و تجاری سازی در 11 و 12 بهمن ماه در فردوس برگزار می شود این همایش را فرصت مهمی بر معرفی شهرستان و بیان ظرفیت های این شهر دراین بخش دانست.

حسین اکبری افزود: در این همایش علمی علاوه بر سخنرانی رئیس سازمان فضایی کشور مقالات برگزیده علمی در بخش های مختلف هوا – فضا قرائت خواهد شد.