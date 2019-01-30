به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی راه ‌آهن بستان ‌آباد به سراب با تاکید بر اینکه اظهار داشت: افتتاح اولین پروژه به دست رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد و بقیه پروژه ها نیز طی روزهای آینده افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم سفر رئیس مجلس مایه خیر و برکت بیشتر برای آذربایجان شرقی باشد، افزود: ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در استان وجود دارد و باید از این ظرفیت ها استفاده شود.

پورمحمدی با اشاره به اینکه راه آهن تبریز – میانه یکی از مهمترین طرح های استان است گفت: باید این پروژه به زودی به بهره برداری برسد.

وی گفت: طی دهه فجر امسال ۳۱ پروژه در استان کلنگ زنی می ‌شود. آذربایجان شرقی به جهت دارا بودن زیرساخت ‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی به برقی کردن راه ‌آهن تهران – تبریز نیز اشاره کرد و گفت: توسعه با فراهم شدن زیرساخت‌ ها و ارتباطات جاده ‌ای امکان پذیر است.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و دیدار با نخبگان و فعالان اقتصادی استان، با استقبال رسمی استاندار آذربایجان شرقی وارد تبریز شد.

علی لاریجانی در سفر دو روزه به استان آذربایجان شرقی، ضمن حضور در شهرستان‌های بستان‌آباد، سراب و میانه، چند طرح عمرانی را افتتاح و با اقشار مختلف مردم این شهرستان‌ها دیدار خواهد کرد.

آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن بستان‌آباد به سراب، افتتاح نیروگاه ۲۵ مگاواتی در محل اجرای طرح نفلین‌سینیت سراب، افتتاح یک مجتمع تجاری و خدماتی در سراب، افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه در میانه و برگزاری همایش گرامی‌داشت شهدای زینبیه و ثارالله میانه از جمله برنامه‌های سفر رئیس مجلس به آذربایجان شرقی است.

لاریجانی همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و برگزیدگان آذربایجان شرقی، آخرین مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف استان را بررسی خواهد کرد.